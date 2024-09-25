冠君產業信託息率具吸引力

今年上半年，花園道3號的租金收益5.7億元，按年下跌9%；今年6月底，該物業的現收租金每平方呎89.5元（按可出租面積計算），較去年12月底的每平方呎91.7元下跌2.4%，寫字樓出租率下降0.5個百分點至 82.3%。集團表示，為應對2025年到期租約相對集中的情況，已主動接觸明年租約到期的租戶，目前已有超過 20%在明年到期的租約確認續約。

至於朗豪坊，由於疫後內地醫療美容旅遊復甦速度比預期慢，部份美容和醫療租戶縮減業務規模，令朗豪坊辦公樓租金收益下跌4.5%至1.66億元；今年6月底，現收租金44.2元（按建築面積計算），較去年12月底的每平方呎45.9元下跌3.7%，出租率由去年底的93.3%降至 87.1%。朗豪坊商場再度回復悉數租出的狀態，期內租金收益升3.1%至3.78億元，商場的現收租金升至每平方呎 187.2元（按可出租面積計算），較去年底每平方呎185.3元增加1%。

走勢上，目前企穩各主要平均線之上，STC%K線回升至接近%D線，惟MACD牛差距收窄，宜候低1.78元以下吸納，反彈阻力2元，不跌穿1.7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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