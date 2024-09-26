安踏突破向上 伺機跟進

截至今年6月底止中期，集團的收入337.35億元（人民幣，下同），按年上升13.8%；計入分佔聯營公司/合營公司損益及由Amer Sports上市事項權益攤薄所致的利得影響，股東應佔溢利為77.2億元，按年上升62.6%，倘若不計有關影響，盈利增加17%至61.61億元。整體毛利率由2023年同期的63.3%，上升0.8個百分點至64.1%，經營溢利率保持於25.7%。平均存貨周轉日數由2023年6月底的124日，下降10日至2024年6月底的114日，平均應收貿易賬款周轉日數由17日增加至19日。

若按品牌劃分，「安踏」收入按年增加13.5%至160.77億元，經營溢利率提升0.8個百分點至21.8%；「FILA」收入上升6.8%至130.56億元，其他品牌收入增加41.8%至46.02億元。今年6月底，在DTC模式下，總計5,600家安踏門店和2,300家安踏兒童門店中，約有42%安踏門店及和64%安踏兒童門店由集團直營，餘下的由加盟商按照集團的運營標準營運。集團預計今年底，中國和海外地區的安踏及安踏兒童門店數目，將分別為7,100至7,200家及2,800至2,900 家。

集團派中期息每股1.18港元（港元，下同），按年上升43.9%，派息比率50.1%。另外，集團宣佈擬動用不超過100億元回購股份，在18個月內不時於公開市場購回股份。走勢上，昨日呈「大陽燭」重上100天和250天線，MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，宜候低81元以下吸納，反彈阻力92.6元，不跌穿76元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份