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專家觀點>金利豐證券

國慶假期將至 金沙中國料受惠

人民銀行日前推出一系列刺激經濟措拖，料有助促進消費和旅遊，連同十一國慶假期將至，為澳門旅遊業重要檔期。澳門博彩監察協調局公布，澳門今年8月博彩收入為197.54億澳門元，按年增加14.8%，升幅較7月份的擴大3.2個百分點；今年首8個月，澳門博彩收入1,521.02億澳門元，按年上升33.4%。金沙中國 （1928）截至今年6月底止六個月，所有業務類別持續有所改善。今年上半年，集團的淨收益35.5億美元，按年增加22.7%，其中娛樂場淨收益上升24.8%至27億美元。期內，純利上升2.09倍至5.41億美元，經調整物業EBITDA增加24.7%至11.7億美元。

今年上半年，澳門威尼斯人經調整物業EBITDA錄得5.76億美元，按年上升24.7%；澳門威尼斯人酒店的入住率97%，較去年同期的90.4%上升6.6個百分點，每間可供入住客房收益增加3.2%至194美元。今年上半年，「澳門倫敦人」名匯翻新工程而關閉一間娛樂場和1,500間客房暫停服務，直接影響項目的利潤率。集團繼續進行澳門倫敦人二期工程，包括翻新喜來登及和康萊德酒店大樓的客房、升級博彩區等，估計總成本為12億美元，預期將於2025年初大致完工。

另外，金沙中國控股股東Las Vegas Sands Corp.（LVS）9月初公佈，擬進一步增持股權，並已促使附屬公司Venetian Venture Development Intermediate II於拉斯維加斯時間9月9日與一間金融機構訂立購股交易，據此VVDI（II）將支付最多8億元以購買公司股份。

走勢上，上週五裂口高開，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮18元以下吸納，反彈阻力21.7元，不跌穿16元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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