領展預測息率6.5厘 具吸引力

截至今年3月底止年度，領展的收益135.78億元，領展的收益135.78億元，按年增加11%，物業收入淨額上升9.5%至100.7億元，主要來自2023年3月收購的新加坡資產，以及於上一個財政年度完成收購澳洲和內地物業的全年貢獻。期內，來自本港的收入佔比降至76%，年內本港物業組合的收益總額和物業收入淨額，分別按年增長2.2%和0.1%。今年3月底，本港零售物業組合租用率為98%，維持較高水平；平均每月每平方呎租金由去年同期的63.8元，上升0.9%至64.4元；整體平均續租租金調整率上升至7.9%，惟略低於上半財年的8.7%。

上年度，內地以人民幣計算的總收益和物業收入淨額分別按年增加6.3%和10.6%；由於人民幣表現疲弱，以港元計算的升幅分別為1.7%和5.9%。至於國際物業組合，包括澳洲、新加坡和英國的12項零售及辦公大樓資產，年內分部收益和物業收入淨額分別為17.42億元和11.88億元，按年增加168.8%和204.6%。年內，負債比率由24.2%下降至23.5%，平均借貸成本仍維持於3.78%的具競爭力水平。

現價計，預測股息率約6.5厘。走勢上，目前處於各主要平均線之上，STC%K線升穿%D線，MACD維持牛差距，宜候低38元以下吸納，反彈阻力42.8元，不跌穿35.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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