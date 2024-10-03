今年5月底，騰訊發布重磅新作《地下城與勇士：起源》（簡稱為《DNF 手遊》），推動集團內地市場遊戲銷售恢復增長。今年第二季度，集團增值服務業務的收入788億元，按年增加6%。《PUBG MOBILE》表現強勁，以及 Supercell 的遊戲人氣提升，國際市場遊戲收入139 億元，按呈報及固定滙率計算，增幅均為 9%；本土市場遊戲收入恢復按年增長，上升 9% 至346 億元，主要由於《無畏契約》的收入增長及《地下城與勇士：起源》的成功發佈。本土市場遊戲總流水的增速超過收入增速。

2024年第二季度，網絡廣告業務的收增加19%至299億元，主要受視頻號及長視頻的收入增長驅動。至於金融科技及企業服務業務，今年第二季的收入上升4%至504億元。內地進出一系列寬鬆貨幣政策，刺激經濟復甦，或有助企業或品牌的廣告支出。另外，隨著消費活動復甦，線上線下活動增加，支付交易的收入增幅有望改善。

集團計劃在今年回購至少1,000億元（港元，下同）股份，較2023年的490億元增加1倍。集團因回購和註銷股份，總股本持續減少，對每股盈利有正面作用。走勢上，各主要平均線呈順向排序屬利好，MACD牛差距擴闊，惟STC%K線跌穿%D線，宜候低435以下吸納，反彈阻力500元，不跌穿400元可續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份