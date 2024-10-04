截至今年6月30日止六個月，集團的收入188.6億元（人民幣，下同），按年上升32.1%，純利增加1.5倍至10.79億元。整體毛利率由去年同期的14.9%，增加2.3個百分點至17.2%，光學零件事業、光電產品事業及光學儀器事業的毛利率分別上升至31.8%、8.2%和47.9%。期內，淨利率增加2.7個百分點至5.9%。蘋果iPhone16上月發佈，暫未見掀起「換機潮」，惟全球智能手機市場回暖，AI的加持使得智能手機更加智能化和個性化，集團的業務亦有望復甦。

今年上半年，集團的研發開支按年增加21.9%至14.68億元，佔集團總收入的7.8%，主要是由於集團持續在汽車和XR相關業務上增加研發投入。集團已完成 300萬像素側視玻塑混合高端級輔助駕駛系統（ADAS）車載鏡頭的研發，進一步減少玻璃鏡片的數量，大幅降低成本。集團進一步加強在高端產品的競爭力，提高市場份額。集團已實現一英寸主攝長行程導桿馬達的量產，此產品確保攝像頭在遠焦和近焦的解像力，同時實現攝像頭的超薄化。

走勢上，自9月中起成上升軌，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低54元（港元，下同）吸納，反彈阻力62.5元，不跌穿50元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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