澳門博彩收入優於預期 銀娛料受惠

銀娛（0027）截至今年6月底止六個月，淨收益按年上升37%至 215 億元，純利增加51.8%至43.87億元，經調整 EBITDA 按年上升37%至60億元。期內，淨博彩收益按年增加41%至168億元，其中，中場博彩收益總額按年增加43%至160億元，角子機博彩收益上升61%至13億元。單計第二季度，集團淨收益為109億元，按年上升26%，按季上升3%，經調整 EBITDA 為32億元，按年和按季分別上升 28%和上升12%。

「澳門銀河」為集團最大的收益及盈利貢獻來源，今年上半年的淨收益170億元，按年上升43%，經調整EBITDA按年增加34%至54億元，經調整EBITDA利潤率為32%。期內，七間酒店平均入住率為97%。澳門銀河嘉佩樂酒店預計明年中開業，樓高 17 層、將提供大約100間頂級豪華的空中別墅和套房。集團的第四期項目已經動工，當中將引入多間高端並首度進駐澳門的酒店品牌、擁有達至 5,000個座位的劇院、餐飲、零售和非博彩設施等，目標在2027年竣工。

今年6月底，銀娛持有現金及流動投資為290億元，扣除負債38億元後的淨額為 252 億元。銀娛今年中期息每股0.5元，去年同期特別股息0.2元。走勢上，目前重上各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD維持牛差距，可考慮40元以下吸納，反彈阻力45.8元，不跌穿36元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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