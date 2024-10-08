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專家觀點>金利豐證券

渣打前景維持向好

渣打集團 （2888）的業務遍布全球多個國家和地區，截至今年6月底止中期，經營收入按年上升11%至100億美元，按固定匯率基準計算上升13%。今年上半年，按固定匯率基準計算，淨利息收入上升5%至50億美元；淨息差（NIM）1.85%，按年上升18個基點；非淨利息收入增加22%至50億美元，撇除兩個重大項目則上升16%。集團上調今年的收入指引，按固定匯率基準計算，經營收入在2024年將增加超過7%；而其他指引重點維持不變。

今年上半年，按固定匯率基準計算，稅前基本溢利上升21%至40億美元，除稅前列賬基準溢利增長6%至35億美元，純利增加18%至35億美元。期內，集團的信貸減值支出為2.49億美元，較去年同期增加7,700萬美元，由去年上半年的一般性額外撥加回撥後，財富管理及零售銀行業務支出常態化所致。 今年6月底，普通股權一級資本比率（CET1）為14.6%，較2023年12月底上升59個基點，高於13%至14%的目標範圍；有形股東權益回報（ROE）為14%，上升2個百分點。另外，中期普通股股息增加50%至每股9美仙。

創投業務方面，集團目標在2026年前讓整個業務的有形股東權益回報達到正貢獻。集團在香港的數碼銀行Mox現時擁有約600,000名客戶，本年度首六個月的收入上升近20%。另外，集團宣佈回購15億美元股份，為集團最大規模，預期會令普通股權一級資本比率下降約60個基回購股份。走勢上，目前處於上升軌，企穩各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低78.5元以下吸納，中線上望86元，不跌穿75元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份