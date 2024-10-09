電能逆市上升 具防守性

英國為集團最大的營運市場，今年上半年為集團帶來15.5億元的溢利貢獻，按年增加10.9%。UK Power Networks（UKPN）進入新價格規管期RIIO-ED2已達一年，當中設定更嚴格的價格上限和要求更高透明度。今年上半年，集團夥拍長江基建（1038）和長江實業（1113）完成收購北愛爾蘭的配氣網絡Phoenix Energy，集團佔20%股權，這項受規管業務能為集團提供穩定收入，並在5月份透過旗下營運公司UKPN收購UU Solar，後者在英國擁有並營運70個可再生能源資產組合項目。

另外，今年8月份，長和系以代價3.5億英鎊收購英國陸上風電資產組，集團佔有20%權益，標誌著集團今年的第3項收購。該業務組合包括位於英格蘭、蘇格蘭和威爾斯的32個風電場，總裝機容量為175兆瓦，淨權益裝機容量為137兆瓦。至於澳洲業務，受惠於住宅和商業客戶在能源使用量的強勁增長，今年上半年分部溢利貢獻6.01億元，按年增加7.7%。今年6月底，無抵押銀行貸款總額28.63億元，銀行存款及現金14.8億元，負債淨額13.83億元，而負債淨額對總資本淨額比率為2%。

集團今年中期股息每股0.78元，與去年同期相同；現價計，預測股息率5.7厘。走勢上，目前企穩100天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，宜候低48元以下吸納，反彈阻力55.35元，不跌穿45元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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