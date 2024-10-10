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專家觀點>金利豐證券

友邦內地業務具增長動力

友邦（1299）業務集中在亞太區市場，近年中港業務成為集團的增長引擎。今年上半年，按固定匯率基準計算，集團的新業務價值按年上升25%至24.55億美元，創歷史新高，新業務價值利潤率上升3.3個百分點至53.9%；銷售增加17%至45.46億美元的年化新保費。本港業務為集團的新業務價值帶來最大貢獻。2024年上半年，香港業務錄得8.58億美 元的新業務價值，按年上升26%，本地客戶群和中國內地訪客帶來的新業務價值分別增加28%和24%；而新業務價值利潤率增長8.8個百分點至65.7%。

至於內地市場，上半年新業務價值增長36%至7.82億美元，創歷史新高，其中的「最優秀代理」新業務價值增加20%，以及銀行保險夥伴合作關係，帶來新業務價值的顯著上升；新業務價值利潤率提升6.4個百分點至 56.6%。今年上半年，集團在四川省和湖北省的三個新城市成功開展業務，憧憬往後將拓展更多省市，帶來增長潛力。

今年上半年，內涵價值營運溢利53.5億美元，固定匯率計按年上升24%；內涵價值營運回報16.5%，較2023年全年的12.9%有所上升。今年上半年，稅後營運溢利33.86億美元，固定匯率計按年上升24%。今年6月底，自由盈餘為146億美元，而股東資本比率按備考基準計算為242%。集團今年4月宣佈回購計劃中再加碼20億美元，使總額增至120億美元。集團擬派中期股息5.2%至每股44.5港仙。集團表示將繼續實行可持續及漸進的股息政策。

走勢上，上週二失守10天線，MACD牛差距收窄，惟STC%K線續走低於%D線，宜候低63.5元以下分階段吸納，反彈阻力74.6元，不跌穿57元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份