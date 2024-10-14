潤電派息穩定 較具反守性

國家能源局早前公布，今年8月份全社會用電量9,649億千瓦時，按年增加8.9%；今年首8個月，全社會用電量62,619億千瓦時，按年上升7.9%。華潤電力（0836）積極由傳統火電業務，逐步轉型至可再生能源。今年8月份，潤電附屬電廠售電量19,041,450兆瓦時，按年增加10%，其中附屬風電場售電量按年增加15.2%至2,493,441兆瓦時，附屬光伏電站售電量則增加125.7%至770,548兆瓦時。今年首8個月，附屬電廠累計售電量增加5.8%至135,665,770兆瓦時，其中附屬風電場和光伏電站累計售電量，分別按年上升8.5%和上升177.9%。
截至今年6月底止中期，集團收入營業額511.2億元，按年下跌0.7%，若以人民幣列報，則為464.6億元，增加2.2%。期內，純利增加38.9%至93.63億元；可再生能源業務核心利潤貢獻55.56億元，按年下跌6.7%，火電業務核心利潤貢獻大增2.74倍至27.15億元。期內，附屬燃煤電廠平均標煤單價為每噸934.6元人民幣，按年下降10.6%；平均單位燃料成本為每兆瓦時276.5元人民幣，按年下跌 10.7%；平均供電煤耗下降0.9%至每千瓦時292.5克。
集團2024年目標新增風電和光伏項目併網容量10,000兆瓦，其中大批項目將於今年下半年併網，並計劃十四五期間（即2021年至2025年）新增4,000萬千瓦可再生能源裝機。今年上半年，集團的現金資本開支208.33億元，預計今年全年現金資本開支599億元，其中446億元用於風電、光伏電站的建設，79億元用於火電機組的建設。
集團過往派息穩定，一個財年派兩次息。現價計，預測股息率5.8厘。走勢上，昨日重上10天線，STC%K線略走高%D線，惟MACD牛差距收窄，宜候低20元以下吸納，中線上望25元，不跌穿18元續持有。
YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙
http://youtube.com/c/dickiewong
https://m.facebook.com/wongdickie1
https://www.instagram.com/wongdickie/