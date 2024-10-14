潤電派息穩定 較具反守性

截至今年6月底止中期，集團收入營業額511.2億元，按年下跌0.7%，若以人民幣列報，則為464.6億元，增加2.2%。期內，純利增加38.9%至93.63億元；可再生能源業務核心利潤貢獻55.56億元，按年下跌6.7%，火電業務核心利潤貢獻大增2.74倍至27.15億元。期內，附屬燃煤電廠平均標煤單價為每噸934.6元人民幣，按年下降10.6%；平均單位燃料成本為每兆瓦時276.5元人民幣，按年下跌 10.7%；平均供電煤耗下降0.9%至每千瓦時292.5克。

集團2024年目標新增風電和光伏項目併網容量10,000兆瓦，其中大批項目將於今年下半年併網，並計劃十四五期間（即2021年至2025年）新增4,000萬千瓦可再生能源裝機。今年上半年，集團的現金資本開支208.33億元，預計今年全年現金資本開支599億元，其中446億元用於風電、光伏電站的建設，79億元用於火電機組的建設。

集團過往派息穩定，一個財年派兩次息。現價計，預測股息率5.8厘。走勢上，昨日重上10天線，STC%K線略走高%D線，惟MACD牛差距收窄，宜候低20元以下吸納，中線上望25元，不跌穿18元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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