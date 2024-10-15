中電業務穩定 中長線部署

截至今年6月底止中期，集團的收入440.86億元，按年上升1.8%，純利增加17.6%至59.51億元，營運盈利上升25.3%至58.55億元。集團 今年上半年本港售電量167.43億度，按年上升2.6%，其中，住宅類別的售電量增加3.8%至43.75億度，商業和基建的售電量分別增加2%和2.8%，製造業的售電量則輕微下跌0.1%。

至於澳洲業務，今年上半年Energy Australia雖然面對批發電價波動，以及市場競爭激烈，仍持續改善發電和零售業務，澳洲的收入增加9%至187.54億元，並扭虧為盈，今年中期盈利6.11億元，而去年同期為虧損5.9億元。另外，過去曾經對中電帶來一次性較大虧損的遠期銷售合約，隨著價格較低的部分已經結算，相關公平價值亦錄得正數收益所致。

不過，內地業務的盈利按年倒退28%至9.88億元，主要由於大亞灣和陽江核電站在期間停運大修影響發電量，惟大亞灣兩台發電機組在1月和6月成功完成計劃停運大修後，已如期恢復運行。走勢上，昨日100天線得而復失，STC%K線回落至接近%D線，惟MACD熊差距收窄，可考慮65.5元以下吸納，反彈阻力73.2元，不跌穿62.4元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份