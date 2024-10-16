京東物流開拓外部客戶增添動力

京東物流（2618）提供一體化供應鏈物流解決方案和服務，並擁有龐大的倉庫網絡。截至今年6月底止第二季度，京東物流的收入442.07億元（人民幣，下同），按年上升7.7%。集團2023年開始轉虧為盈，2024年上半年錄得純利22.64億元，去年上半年虧損6.37億元；單計今年第二季度，純利20.26億元，按年增加4.76倍。非國際財務報告準則（Non-IFRS），集團第二季度利潤24.56億元，按年增加1.97倍，EBITDA上升50.3%至56.33億元。由於降本增效方面的成果，整體毛利率由2023年上半年的6.5%，上升3.3個百分點至9.8%。
京東物流除為京東系提供物流服務外，近年亦開拓外部客戶。集團為快速消費品、家電傢俱、3C、服裝、汽車、生鮮等行業客戶，提供行業特定的一體化供應鏈解決方案和服 務產品。今年上半年，集團來自外部客戶的收入為599.29億元，按年增加11.2%，佔總收入的比例69.4%。期內，集團來自一體化供應鏈客戶的收入418億元，其中外部一體化供應鏈客戶的收入154億元。集團的單客戶平均收入（ARPC）由2023年上半年的246,548元，增加至今年上半年的238,967元。
另外，京東物流被納入阿里巴巴（9988）旗下淘寶天貓的商家物流選擇，有助集團拓展更多商戶，增加快遞收入，帶來新的增長動力。走勢上，10月2日升至15.6元（港元，下同）遇阻回落，昨日重上10天線，STC%K線續走高於%D線，惟MACD維持熊差距，可考慮13元吸納，反彈阻力15.6元，不跌穿11.5元續持有。
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