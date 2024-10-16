京東物流開拓外部客戶增添動力

京東物流除為京東系提供物流服務外，近年亦開拓外部客戶。集團為快速消費品、家電傢俱、3C、服裝、汽車、生鮮等行業客戶，提供行業特定的一體化供應鏈解決方案和服 務產品。今年上半年，集團來自外部客戶的收入為599.29億元，按年增加11.2%，佔總收入的比例69.4%。期內，集團來自一體化供應鏈客戶的收入418億元，其中外部一體化供應鏈客戶的收入154億元。集團的單客戶平均收入（ARPC）由2023年上半年的246,548元，增加至今年上半年的238,967元。

另外，京東物流被納入阿里巴巴（9988）旗下淘寶天貓的商家物流選擇，有助集團拓展更多商戶，增加快遞收入，帶來新的增長動力。走勢上，10月2日升至15.6元（港元，下同）遇阻回落，昨日重上10天線，STC%K線續走高於%D線，惟MACD維持熊差距，可考慮13元吸納，反彈阻力15.6元，不跌穿11.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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