康方生物逆市造好 伺機跟進

截至今年6月底止中期，集團轉盈為虧，錄得虧損2.39億元，而去年同期純利25.25億元。期內，總收入10.25億元（人民幣，下同），按年倒退72.1%，毛利下跌73.8%至9.43億元，主要由於當期許可費收入的變化。今年上半年，集團的產品收入9.39億元，按年增加24%，主要得益於開坦尼（卡度尼利，PD-1/CTLA-4）的銷售放量，以及集團第二款核心雙抗依達方 （依沃西，PD-1/VEGF）在今年5月底正式獲批，並開始商業化帶來的銷售貢獻。

今年上半年，集團的研發開支按年增加3.4%至5.94億元。今年6月底，集團總計有50多個在研創新項目，涵蓋腫瘤、自身免疫及代謝性疾病等多個領域。國家藥品監督管理局（NMPA）早前已批准伊喜寧的新藥上市許可申請（NDA），另外局方批准開坦聯合化療用於一線治療胃癌的新適應症上市申請。

康方生物昨日逆市升3.1%至67.95元（港元，下同）。走勢上，10月7日高見77.65元後遇阻回落，昨日重上10天和20天線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，宜候低64元以下吸納，反彈阻力77.65元，不跌穿58元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份