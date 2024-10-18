內地政府對家電「以舊換新」進一步落實，江蘇日前公佈，新增7類家電按成交價補貼15%，最高補貼2,000元（人民幣，下同）。海爾智家（6690）的冰箱、洗衣機在內地市場具領先優勢。截至今年6月底止六個月，集團的營業收入1,356.2億元，按年上升3%，純利增加16.3%至47.7億元，經調整經營利潤增加18.8%至113.75億元。整體毛利率按年上升 0.3 個百分點至30.1%。集團將於10月29日公佈第三季度業績，值得留意。
今年上半年，內地市場的收入增加2.3%至647.97億元。至於海外市場，分部收入上升3.7%至708.24億元；集團持續提升在美國、歐洲、澳新等市場的份額，並深化在南亞、東南亞、中東非等區域的供應鏈、網絡佈局，通過強化高端產品陣容提升價格指數，上半年南亞、東南亞、中東非收入分別增加 9.9%、12.4%、26.8%。集團持續優化產品組合，並以多品牌運作。旗下卡薩帝（Casarte），2024年上半年套系銷售收入按年增加145%。另外，Leader品牌以性能和外觀設，吸引年輕用戶，實現上半年零售額上升31%。
今年上半年，資本性支出為按年增加4.4%至38.92億元，主要用於廠房及設備建設、房產租賃開支、信息化建設等。集團2024年上半年的應收賬款及票據周轉天數為41天，較2023年年底增加3天，存貨周轉天數由去年底改善3日至79天。走勢上，10月7日升至36.45元（港元，下同）遇阻回落，上週五重上10天線，惟STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴大，可考慮30元以下吸納，反彈阻力36.45元，不跌穿27.95元續持有。
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