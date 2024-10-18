今年上半年，內地市場的收入增加2.3%至647.97億元。至於海外市場，分部收入上升3.7%至708.24億元；集團持續提升在美國、歐洲、澳新等市場的份額，並深化在南亞、東南亞、中東非等區域的供應鏈、網絡佈局，通過強化高端產品陣容提升價格指數，上半年南亞、東南亞、中東非收入分別增加 9.9%、12.4%、26.8%。集團持續優化產品組合，並以多品牌運作。旗下卡薩帝（Casarte），2024年上半年套系銷售收入按年增加145%。另外，Leader品牌以性能和外觀設，吸引年輕用戶，實現上半年零售額上升31%。

今年上半年，資本性支出為按年增加4.4%至38.92億元，主要用於廠房及設備建設、房產租賃開支、信息化建設等。集團2024年上半年的應收賬款及票據周轉天數為41天，較2023年年底增加3天，存貨周轉天數由去年底改善3日至79天。走勢上，10月7日升至36.45元（港元，下同）遇阻回落，上週五重上10天線，惟STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴大，可考慮30元以下吸納，反彈阻力36.45元，不跌穿27.95元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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