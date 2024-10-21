長實集團新盤反應熱烈

今年上半年，長實集團純利86.03億元，按年減少16.7%，每股盈利減少15.3%至2.44元。期內，投資物業重估前溢利為67.26億元，按年下跌11.2%。期內，長實已確認的物業銷售收入（包括攤佔合營企業）為46.35億元，按年倒退43.8%，主要包括去年在本本港完工的兩個住宅項目的銷售－洪水橋#LYOS和屯門飛揚第1期，以及內地多個已完成項目之待售單位的銷售。今年上半年，集團房地產信託公平值虧損擴大49.2%至86.43億元。

今年上半年，物業租務收入（包括攤佔合營企業）31.18億元，按年增加8.9%，物業租務收益5.5%至24.44億元，其中來自本港的物業租務收益下跌6.2%至18.16億元，內地的物業租務收益亦跌19.2%至1.39億元，而海外的物業租務收入增加1.4倍至4.89億元。集團酒店及服務套房物業主要位於香港，今年上半年分部收入（包括攤佔合營企業）上升9.2%至21.3億元，期內酒店和服務套房的平均入住率分別為81%和88%。

中期股息減少9.3%至每股0.39元。現價計，預測股息率5.6厘。今年上半年，集團回購48,656,000股股份，自2023年起至今年6月30日，動用逾35億元回購股份。走勢上，近日在250天線整固，STC%K線續走低於%D線，MACD維持熊差距，宜候低32.6元以下吸納，反彈阻力37.25元，不跌穿30.9元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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