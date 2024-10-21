moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

長實集團新盤反應熱烈

施政報告提出上調所有類型物業按揭成數到七成，而美國聯儲局餘下兩次議息會議，預期合共減息半厘，最優惠利率年內可望合共有25點子下調空間。施政報告出台後，長實集團（1113）立即宣佈，旗下三個現樓項目，包括36伙「名日•九肚山 」、52伙「飛揚」及33伙「#LYOS」單位，合共121伙將提價約3%。另外，長實集團與港鐵（66）合作發展的黃竹坑站Blue Coast市場反應熱烈，並指Blue Coast II再加推時，單位升幅將多於2%。若果銷售情況保持暢旺，將會成為本港樓市其中一個止跌回穩訊號。

今年上半年，長實集團純利86.03億元，按年減少16.7%，每股盈利減少15.3%至2.44元。期內，投資物業重估前溢利為67.26億元，按年下跌11.2%。期內，長實已確認的物業銷售收入（包括攤佔合營企業）為46.35億元，按年倒退43.8%，主要包括去年在本本港完工的兩個住宅項目的銷售－洪水橋#LYOS和屯門飛揚第1期，以及內地多個已完成項目之待售單位的銷售。今年上半年，集團房地產信託公平值虧損擴大49.2%至86.43億元。

今年上半年，物業租務收入（包括攤佔合營企業）31.18億元，按年增加8.9%，物業租務收益5.5%至24.44億元，其中來自本港的物業租務收益下跌6.2%至18.16億元，內地的物業租務收益亦跌19.2%至1.39億元，而海外的物業租務收入增加1.4倍至4.89億元。集團酒店及服務套房物業主要位於香港，今年上半年分部收入（包括攤佔合營企業）上升9.2%至21.3億元，期內酒店和服務套房的平均入住率分別為81%和88%。

中期股息減少9.3%至每股0.39元。現價計，預測股息率5.6厘。今年上半年，集團回購48,656,000股股份，自2023年起至今年6月30日，動用逾35億元回購股份。走勢上，近日在250天線整固，STC%K線續走低於%D線，MACD維持熊差距，宜候低32.6元以下吸納，反彈阻力37.25元，不跌穿30.9元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/