moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

國泰重上10天線

國泰航空（0293）今年9月份，載客量按年增加17.8%至181.7萬人次；月內收入乘客千米數按年上升18.4%，乘客運載率下跌2.3個百分點至81.4%，而可用座位千米數則按年增加21.7%。今年首9個月，載客人次按年增加28.4%至1,655.4萬人次，可用座位千米升34.2%，收入乘客千米數則上升27.8%。至於貨運方面，國泰航空今年9月載貨量13.3萬公噸貨物，按年增加10.9%，月內貨物收入噸千米數按年增加4.9%，運載率下跌2.4個百分點至58.7%。今年首9個月，載貨量按年增加9.9%至110.4萬公噸，可用貨物噸千米數增加 8.9%，而貨物收入噸千米數則上升3.4%。

國泰正逐步增加客運航班數目，預期將在明年第一季回復至疫情前100%。集團早前宣佈，將首次開辦往來香港及達拉斯沃斯堡國際機場的直航服務，新航線將於明年4月24日啓航，進一步擴展北美航線網絡。今年上半年，國泰的收入496億元，按年增加14%，其中客運收益增加20%至300億元，惟純利倒退15%至36億元。期內，燃油成本總額（未計燃油對沖的影響）按年增加27%至142億元，主要由於耗油量增加29.3%；燃油對沖收益下跌87%至6,100萬元，燃油成本淨額增加33%至142億元。集團恢復派發中期息，為每股0.2港元。

集團今年6月底可動用的無限制用途流動資金餘額254億元，高於2023年底的餘額。另外，集團已在9月13日完成回購於 2020 年資本重組計劃向香港特別行政區政府發行的所有認股權證，總代價約為15.3億元。連同之前已派發的24.4億元優先股股息，國泰合共向港府支付接近40億元。

走勢上，9月30日升至8.4元遇阻回落，惟昨日重上10天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮7.85元以下吸納，中線上望8.7元，不跌穿7.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份