國泰正逐步增加客運航班數目，預期將在明年第一季回復至疫情前100%。集團早前宣佈，將首次開辦往來香港及達拉斯沃斯堡國際機場的直航服務，新航線將於明年4月24日啓航，進一步擴展北美航線網絡。今年上半年，國泰的收入496億元，按年增加14%，其中客運收益增加20%至300億元，惟純利倒退15%至36億元。期內，燃油成本總額（未計燃油對沖的影響）按年增加27%至142億元，主要由於耗油量增加29.3%；燃油對沖收益下跌87%至6,100萬元，燃油成本淨額增加33%至142億元。集團恢復派發中期息，為每股0.2港元。

集團今年6月底可動用的無限制用途流動資金餘額254億元，高於2023年底的餘額。另外，集團已在9月13日完成回購於 2020 年資本重組計劃向香港特別行政區政府發行的所有認股權證，總代價約為15.3億元。連同之前已派發的24.4億元優先股股息，國泰合共向港府支付接近40億元。

走勢上，9月30日升至8.4元遇阻回落，惟昨日重上10天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮7.85元以下吸納，中線上望8.7元，不跌穿7.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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