嘉里物流（0636）主要從事綜合物流（Integrated Logistics）和國際貨運（International Freight Forward），業務遍及60個國家或地區。今年3月，集團以向股東宣派特別股息的方式完成分派其所持有的所有KEX Express Thailand股份，而KEX Express Thailand不再為集團的附屬公司，以集中資源在核心業務。集團與控股股東順豐控股（深：002352）的整合及合作亦取得正面成效，當中包括進行交叉銷售，以及成立合資公司管理中國中部鄂州機場的國際貨運站。集團的嘉里貨運自控網絡是連接亞洲多地與美國的跨太平洋空運服務，其在今年第二季開展中國內地鄂州至美國的包機服務。
截至今年6月底止中期，集團持續經營業務收入254.3億元，按年增加9.6%，純利增加126%至8.31億元；核心經營溢利上升11%至12億元，核心純利增加5%至6.06億元。期內，國際貨運的收入按年上升14.8%至185億元，佔總收入的72.7%，分部溢利增加18.2%至7.4億元。受惠於跨境電商造好，集團國際貨運部的空運業務在傳統淡季仍錄得穩定貨量增長。至於綜合物流，今年上半年分部收入按年下跌2.2%至69.3億元，分部溢利減少3%至6.9億元，其中香港業務分部溢利下跌11%。
今年6月底，集團擁有5,500萬平方呎佔地和設施，以及2,300架自置營運車輛。走勢上，9月30日高見8.8元後遇阻回落，形成下降軌，惟STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮7.4元以下吸納，反彈阻力8.8元，不跌穿6.8元續持有。
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