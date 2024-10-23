截至今年6月底止中期，集團持續經營業務收入254.3億元，按年增加9.6%，純利增加126%至8.31億元；核心經營溢利上升11%至12億元，核心純利增加5%至6.06億元。期內，國際貨運的收入按年上升14.8%至185億元，佔總收入的72.7%，分部溢利增加18.2%至7.4億元。受惠於跨境電商造好，集團國際貨運部的空運業務在傳統淡季仍錄得穩定貨量增長。至於綜合物流，今年上半年分部收入按年下跌2.2%至69.3億元，分部溢利減少3%至6.9億元，其中香港業務分部溢利下跌11%。

今年6月底，集團擁有5,500萬平方呎佔地和設施，以及2,300架自置營運車輛。走勢上，9月30日高見8.8元後遇阻回落，形成下降軌，惟STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮7.4元以下吸納，反彈阻力8.8元，不跌穿6.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/