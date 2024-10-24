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專家觀點>金利豐證券

金沙中國重上各主要平息線

中央早前推出一籃子刺激經濟措施，有助對消費和旅遊帶來正面影響。國慶十一黃金周酒店預訂理想，10月1至7日期間，共99.3萬旅客人次訪澳，日均近14.2萬人次，較去年同期增加22.9%，好過市場預期。另外，澳門10月份將舉行多個演唱會，料有助吸引人流元。金沙中國 （1928）在9月最後一週開放倫敦人名匯娛樂場，以及首批300間倫敦人名匯套房。接下來的三個季度內，將陸續推出更多倫敦人套房及客房，預計2025年5月將合共有1,500間倫敦人套房及905間客房投入服務。

根據美國公認會計原則，金沙中國今年第三季的淨收益17.7億美元，按年減少1%，經調整物業EBITDA倒退7.3%至5.85億美元，而純利由2023年第三季度的2.31億美元增加16%至2.68億美元。期內，經扣除資本化金額後的利息開支為1.79億美元，而去年同季則為2億美元。集團控股股東Las Vegas Sands Corp.（LVS）總裁兼營運總裁Patrick Dumont表示，希望金沙中國能夠在來年恢復派發股息。金沙中國自2020年中開始暫停派息，對上一次派息為截至2019年底止財年第2次中期息0.99港元。

今年第三季，澳門威尼斯人經調整物業EBITDA錄得2.67億美元，按年下跌7.9%，EBITDA利潤率收窄1.5個百分點至38.6%；澳門威尼斯人酒店的入住率98.8%，較去年同期的98%上升0.8個百分點，每間可供入住客房收益增加2.4%至202美元。今年第三季，資本開支合共為5.39美元，包括在澳門3.13億美元的建造、發展及維修活動。走勢上，昨日重上10天、20天和250天線，MACD熊差距收窄，惟STC%K線續走低於%D線，可考慮18.5元以下吸納，反彈阻力22.7元，不跌穿16.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份