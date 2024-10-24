金沙中國重上各主要平息線

根據美國公認會計原則，金沙中國今年第三季的淨收益17.7億美元，按年減少1%，經調整物業EBITDA倒退7.3%至5.85億美元，而純利由2023年第三季度的2.31億美元增加16%至2.68億美元。期內，經扣除資本化金額後的利息開支為1.79億美元，而去年同季則為2億美元。集團控股股東Las Vegas Sands Corp.（LVS）總裁兼營運總裁Patrick Dumont表示，希望金沙中國能夠在來年恢復派發股息。金沙中國自2020年中開始暫停派息，對上一次派息為截至2019年底止財年第2次中期息0.99港元。

今年第三季，澳門威尼斯人經調整物業EBITDA錄得2.67億美元，按年下跌7.9%，EBITDA利潤率收窄1.5個百分點至38.6%；澳門威尼斯人酒店的入住率98.8%，較去年同期的98%上升0.8個百分點，每間可供入住客房收益增加2.4%至202美元。今年第三季，資本開支合共為5.39美元，包括在澳門3.13億美元的建造、發展及維修活動。走勢上，昨日重上10天、20天和250天線，MACD熊差距收窄，惟STC%K線續走低於%D線，可考慮18.5元以下吸納，反彈阻力22.7元，不跌穿16.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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