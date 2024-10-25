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專家觀點>金利豐證券

豐盛生活服務股息率具吸引力

豐盛生活服務（0331）為生活服務綜合企業，業務包括物業及設施管理服務、綜合生活服務，以及機電工程服務，來自香港的收入佔比達9成。截至2024年6月底止年度，集團的收入84.48億元，按年增加8.8%，純利倒退4.2%至5.01億元；若撇除集團於該兩個年度業績內政府補助，以及新冠病毒相關工作貢獻，集團本年度的經調整純利上升13.4%至4.75億元。整體毛利率由上財年的13.5%，下跌1個百分點至12.5%。

綜合生活服務包括提供清潔及除蟲服務、技術支援及維護服務，以及系統保安和護衛等，年度的分部收入按年上升18.4%至44.59億元，佔總收入的52.8%；分部毛利率由12.4%下跌1.6個百分點至10.8%。於今年6月底，綜合生活服務分部的合約金額總值合計為114.13億元，而未完成合約總額為68.51億元。

至於機電工程服務，涵蓋各類型建築物及設施，包括政府建築物及設施、寫字樓、商場和酒店等；年度分部收入增加1%至33.25億元，收入佔比約39.4%。在2024財政年度，集團的機電工程服務業務提交185份機電工程項目標書，總投標金額為183.5億元。今年6月底，機電工程服務的合約總金額合計113.54億元，而未完成合約總額為57.86億元。期內，物業及設施管理服務的收入按年減少6.4%至6.63億元。

集團的財務穩健，今年6月底，現金及銀行結餘總額6.01億元，債務總額2.36億元，現金結餘淨額3.66億元。集團派末期息每股21.4港仙，今年11月28日除淨，連同中期息22.4仙，年度派息43.8仙，派息率為40%；現價計，股息率約7.5厘，具有一定吸引力。走勢上，10月7日升至5.96元止跌回升，上週五跌穿10天和20天線，MACD熊差距擴大，STC%K線續走低於%D線，宜候低5.75元以下吸納，中線上望6.4元，不跌穿5.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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