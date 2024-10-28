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專家觀點>金利豐證券

內地房地產回暖 敏華料受惠

內地推出一系列刺激經濟措施，當中包括下調貸款市場報價利率（LPR），連同早前一線城市鬆綁限購，以及調整首付比例等，預期可帶動房地產回暖，對零售家具需求影響正面。敏華控股（1999）主要產銷功能沙發及配套產品，透過推出「以舊換新」、「全民升艙」等活動，加強消費者轉向功能家居產品的消費。

截至今年3月底止年度，主營收益184.11億元，按年增加6.1%，純利增加20.2%至23.02億元。整體毛利率按年上升0.9個百分點至39.4%，淨利潤率增加1.5個百分點至12.5%。期內，中國市場主營業務收入（不包括其他業務收入）119.87億元，按年增加8.1%，人民幣口徑增長12.8%；收入佔比達到65.1%。今年3月底，集團在內地總共擁有7,236間品牌專賣店（不包含格調和蘇寧門店），期內淨增加465間。集團計劃今年在內地新開700至800間新店，當中6成的新店位於一、二線城市。

除了在中國內銷外，北美市場目前仍是功能沙發的主要消費市場。2024財年，來自北美市場收入42.84億元，按年上升2.3%，而歐洲及其他海外市場（不包括Home集團）的收入增加2.9%至11.95億元。期內，Home集團的收入上升10%至6.74億元；分部毛利率上升5.7個百分點至29.2%。隨著海外市場高庫存壓力緩解後，海外市場需求及訂單恢復較為明顯，集團自2024財政年度下半年開始海外收入保持雙位數快速增長，彌補2024上半財年訂單下滑的影響。

集團去年度派息比率為50.7%；現價計，預測股息率5.7厘。走勢上，目前重上各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，宜候低5.6元以下吸納，反彈阻力7元，不跌穿5.1元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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