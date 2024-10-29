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專家觀點>金利豐證券

嘉利國際整固後有望再上

嘉利國際（1050）的業務包括五金塑膠和電子專業代工業務。集團早前發盈喜，預期截至2024年9月30日止六個月的純利按年增加不少於30%。集團表示，主要受惠於人工智能（AI）伺服器市場需求的強勁增長，推動AI伺服器模具銷售及伺服器外殼訂單穩步上升，帶動五金塑膠業務收入提升。期內，隨著五金塑膠業務收入比重的增加、原材料成本的回落及生產效率的提升，集團整體毛利率和盈利水平預計進一步增強。

截至今年3月底止年度，集團收入29.16億元，按年下跌5%，純利倒退56%至1.7億元，主要由於宏觀經濟環境不明朗，通脹壓力和高利率等負面因素，使終端企業客戶的資本開支轉趨保守，加上新一代處理器平台延遲推出，導致2023年伺服器市場的需求放緩所致。不過，去年度經營溢利增加8%至2.28億元，整體毛利率上升1.8個百分點至12.7%。期內，五金塑膠業務去年度收入按年倒退10.1%至17.25億元，電子專業代工業務收入增加2.4%至11.91億元，收入佔比分別為59.2%和40.8%。

隨著2023年底以來，市場環境有所改善，企業積極投資於人工智能（AI） 部署，帶動伺服器市場需求的顯著增長。在配合各知名品牌客戶的AI發展方面，集團已成功開發多款 AI伺服器相關模具，並已鎖定若干國際知名客戶的主要型號訂單。另外，集團已添購新的NCT（Numerical Control Turret）數控沖床設備，增強其應付高組合小批量生產的能力。集團派息穩定，年度末期息每股4仙，連同中期股息1.5仙，全年度派息5.5仙，派息比率65%。

走勢上，昨日失守10天線，STC%K線跌穿%D線，MACD牛差距收窄，宜候低0.8元以下吸納，反彈阻力0.92元，不跌穿0.74元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份