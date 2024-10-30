中移動持續派息 候低吸納

今年9月份，集團的移動業務淨增客戶243.2萬戶，本年累計淨增客戶1,297.7萬戶，客戶總數10.04億戶；其中5G套餐客戶數5.39億戶，滲透率達到53.7%。今年首三季度，手機平均每月每戶手機上網流量（DOU）達到15.7GB；移動業務的每月每戶平均收入（ARPU）為49.5 元。至於有綫寬帶，9月份淨增299.4萬戶，首八個月累計淨增1,535.8萬戶，客戶總數3.14億戶，其中家庭寬帶客戶2.76億戶，首三季度，家庭客戶綜合ARPU為43.2元。

集團持續推進「網+雲+DICT」，加大商客市場等拓展力度，持續做深行業客戶運營、做強方案集成能力、做優項目交付管理，推動量質並重發展。今年首三季度，集團DICT業務收入保持良好增長。新興市場方面，深化「內容+科技+融合創新」運營，今年首三季度，集團內容媒體收入、國際業務收入均保持快速增長。中移動2023年全年派息比率為71%，並計劃從今年起，三年內派息比率提升至75%以上。現價計，預測股息率7.2厘，高於中電信（728）和中聯通（762）的6.3厘和6.4厘。

走勢上，10月7日高見77.7元（港元，下同）遇阻回落，失守多條主要平均線，STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴大，宜候低70元以下吸納，反彈阻力77.7元，不跌穿67.4元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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