moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

中移動持續派息 候低吸納

中移動（0941）在內地電訊市場具領導地位，擁有龐大的客戶群，整體業務穩定增長，而且經營現金流充裕，有助支持派息。截至今年9月底止首九個月，集團的營運收入7,915億元（人民幣，下同），按年增加2%，其中通信服務收入增加2%至6,780億元。今年首三季度，集團純利1,109億元，按年增加5.1%，EBITDA為2,631億元，按年下跌3%，EBITDA佔通信服務收入比為38.8%。

今年9月份，集團的移動業務淨增客戶243.2萬戶，本年累計淨增客戶1,297.7萬戶，客戶總數10.04億戶；其中5G套餐客戶數5.39億戶，滲透率達到53.7%。今年首三季度，手機平均每月每戶手機上網流量（DOU）達到15.7GB；移動業務的每月每戶平均收入（ARPU）為49.5 元。至於有綫寬帶，9月份淨增299.4萬戶，首八個月累計淨增1,535.8萬戶，客戶總數3.14億戶，其中家庭寬帶客戶2.76億戶，首三季度，家庭客戶綜合ARPU為43.2元。

集團持續推進「網+雲+DICT」，加大商客市場等拓展力度，持續做深行業客戶運營、做強方案集成能力、做優項目交付管理，推動量質並重發展。今年首三季度，集團DICT業務收入保持良好增長。新興市場方面，深化「內容+科技+融合創新」運營，今年首三季度，集團內容媒體收入、國際業務收入均保持快速增長。中移動2023年全年派息比率為71%，並計劃從今年起，三年內派息比率提升至75%以上。現價計，預測股息率7.2厘，高於中電信（728）和中聯通（762）的6.3厘和6.4厘。

走勢上，10月7日高見77.7元（港元，下同）遇阻回落，失守多條主要平均線，STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴大，宜候低70元以下吸納，反彈阻力77.7元，不跌穿67.4元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/