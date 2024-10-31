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專家觀點>金利豐證券

政策推動消費 海底撈料受惠

中央一連串刺激經濟政策，預期有望提升內地居民的消費意慾。上海市政府早前發佈公告，為促進服務消費，在餐飲、住宿、電影、體育等四個領域發放合計5億元（人民幣，下同）消費券，當中餐飲佔3.6億元。海底撈（6862）主要經營火鍋的連鎖餐廳，截至今年6月底止中期，集團的營業額214.9億元，按年上升13.8%，惟純利倒退9.7%至20.38億元，主要受淨匯兌損益變動，以及中國增值稅加計抵減優惠政策取消的影響。按非國際財務報告準則計量，集團核心經營利潤則按年上升13%至28億元。

「海底撈」餐廳為主要收入來源，今年上半年分部經營收入增加13.8%至204.1億元。集團整體海底撈餐廳翻檯率每天4.2次；顧客人均消費從2023年上半年的102.9 元減少至2024年上半年的97.4元。集團今年上半年共關閉 43家門店，今年6月底止，集團共經營1,343家海底撈餐廳，其中1,320家位於中國，23家位於港澳台地區。另外，集團引入加盟模式，冀拓展覆蓋範圍。

今年上半年，原材料及易耗品成本增加9.1%至83.87億元、員工成本上升24%至71.56億元，以及租金及相關支出增加5.3%至2.11億元，所佔收入百分比分別為39%、33.3%和1%。存貨周轉天數去年底的23.9天減少至截至今年6月底的20.4天。今年6月底，集團手持現金84.2億元，銀行借款2.9億元，資本負債比率為24.6%。

走勢上，昨日企穩10天線，STC%K線略走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮15.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力18元，不跌穿14.4元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份