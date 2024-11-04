今年上半年，國際銷售的收入按年上升9.4%至92.52億元，收入佔比為71.3%；以市場劃分，歐洲市場的銷售額按年增加4.4%至25.27億元，日本市場的銷售增加27%至21.16億元，美國市場的收入上升2.7%至18.71億元，以及包括加拿大、韓國和澳洲等其他市場的收入增加7.4%至27.28億元，分別佔總收入的19.5%、16.3%、14.5%和21%。至於中國國內銷售，收入增加20%至36.41億元，收入佔比為28.7%。

今年6月底，集團於柬埔寨的新成衣工廠的員工人數約為18,000人，而位於越南胡志明的成衣工廠在今年上半年增加聘用員工逾2,200人。集團計劃進一步加大海外產能佈局規模，打算擴建在越南的面料產能規模，以及增加色紗、織帶等輔助工序的配套，並已通過股權購買方式取得一家附屬公司的土地使用權和污水排放許可。集團派中期股息每股1.25港元（港元，下同），按年增加31.6%；現價計，預測股息率4.3厘。

走勢上，目前失守各主要平均，MACD維持熊差距，惟STC%K線升穿%D線，宜候低60元以下吸納，反彈阻力74.65元，不跌穿55元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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