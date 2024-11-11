比亞迪電子重上50天線

今年上半年，比亞迪電子在消費電子業務的收入按年增加54.2%至633.03億元，其中零部件收入上升205.8%至152.46億元，組裝收入上升33.3%至480.57億元。集團保持在安卓（Android）市場的領導地位，受益於國內和海外客戶需求改善，並持續深化與海外大客戶的合作，集團的業務份額進一步提升，帶動出貨量和收入實現按年增長。另外，新能源汽車業務板塊今年上半年的收入上升26.5%至 77.57億元，佔總收入9.87%。

至於新型智能產品業務方面，受益於AI、5G通信及物聯網等前沿技術的快速發展和應用，帶動今年上半年集團新型智能產品業務錄得收入75.21億元，佔整體收入9.57%。比亞迪電子昨日逆市造好，收市上升1.3%至30.85元。走勢上，昨日重上50天線， STC%K線回升至接近%D線，惟MACD維持熊差距，宜候低30元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力37.15元，不跌穿27元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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