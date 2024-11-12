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專家觀點>金利豐證券

家電以舊換新政策 美的料受惠

每年雙十一為內地大型促銷活動，各大小零售商紛紛推出優惠吸客，連同中央早前的刺激消費政策，尤其家電「以舊換新」的措施進一步落實，消費氣氛回暖。深圳市商務局提供的最新數據顯示，截至今年11月2日，深圳以舊換新帶動家電和智能家居產品銷售達92.6億元（人民幣，下同）。內地家電龍頭美的集團（0300）在本港上市近兩個月，早前公佈截至今年9月底止第三季度業績，營業收入1,017億元，按年增加8%，純利上升14.9%至108.9億元，扣除非經常性損益的淨利潤增加11%至102億元。

截至今年9月底止首三季度，營業收入3,189億元，按年增加9.6%，純利上升14.4%至317億元，扣除非經常性損益的淨利潤增加13%至304億元。今年首三季度，營業利潤按年增加13%至381億元，而營業利潤率上升0.37個百分點至11.97%。期內，集團的智能家居、新能源及工業技術、智能建築科技、機器人與自動化的收入，分別為2,154億元、254億元、224億元和208億元，分別按年增加10%、增加19%、增加6%和按年下跌9%。

集團目前出口至全球200多個國家及地區，在海外建立17個研發中心和22個主要生產基地，實現本土化研發和生產。集團計劃進一步拓展海外市場，計劃將於明年在中東、東歐、非洲國家新設銷售公司。美的於今年9月17日在本港掛牌，上市價為每股54.8元（港元，下同）。走勢上，10月8日高見101元創上市新高，期後回落，STC%K線續走高於%D線，惟MACD維持熊差距，可考慮69元以下吸納，反彈阻力85元，不跌穿60元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份