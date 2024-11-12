家電以舊換新政策 美的料受惠

截至今年9月底止首三季度，營業收入3,189億元，按年增加9.6%，純利上升14.4%至317億元，扣除非經常性損益的淨利潤增加13%至304億元。今年首三季度，營業利潤按年增加13%至381億元，而營業利潤率上升0.37個百分點至11.97%。期內，集團的智能家居、新能源及工業技術、智能建築科技、機器人與自動化的收入，分別為2,154億元、254億元、224億元和208億元，分別按年增加10%、增加19%、增加6%和按年下跌9%。

集團目前出口至全球200多個國家及地區，在海外建立17個研發中心和22個主要生產基地，實現本土化研發和生產。集團計劃進一步拓展海外市場，計劃將於明年在中東、東歐、非洲國家新設銷售公司。美的於今年9月17日在本港掛牌，上市價為每股54.8元（港元，下同）。走勢上，10月8日高見101元創上市新高，期後回落，STC%K線續走高於%D線，惟MACD維持熊差距，可考慮69元以下吸納，反彈阻力85元，不跌穿60元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份