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專家觀點>金利豐證券

中海油具反彈空間

石油輸出國組織表示，由於中國石油需求放緩，再度下調今年和明年全球石油需求增長預測，為油組連續第四個月下調預測。受累油價回落，石油股自10月起反覆走弱。對油價敏感度較高的中海油（0883），亦由10月份高位回調約兩成。中海油截至今年9月底止第三季度，按中國會計準則，營業收入992.5億元（人民幣，下同），按年下跌13.5%，純利增加9%至369.3億元，而扣除非經常性損益的淨利潤上升9.9%至366.7億元。

今年首三季度，集團的營業額按年增加6.3%至3,260.2億元，純利上升19.5%至1,166.6億元。期內，集團實現油氣銷售收入2,714.3億元，按年上升13.9%，主要原因是銷量增加、實現價格上漲，以及匯率變動的綜合影響。今年首三季度，集團的平均實現油價為每桶79.03美元，按年上升2.9%，平均實現氣價為每千立方英尺7.78美元，按年下降1.8%。集團積極控制成本，首三季度桶油主要成本為28.14美元，按年基本持平。期內，集團資本支出953.4億元，按年增加6.6%。

2024年首三季度，淨產量達5.42億桶油當量，按年上升8.5%；其中，中國淨產量上升6.8%至3.69億桶油當量，海外淨產量上升12.2%至1.79億桶油當量。集團日前公佈加拿大長湖西北項目已安全投產，項目部署8個生產井對，預計2025年將實現日產原油8200桶的高峰產量。集團預計今年全年產量目標為7億至7.2億桶油當量。

現價計，預測股息率8.4厘，具有吸引力。走勢上，10月7日升至22.25元（港元，下同）遇阻回落，目前守穩250天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，宜候低17元以下吸納，反彈阻力22.25元，不跌穿15.7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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