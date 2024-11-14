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專家觀點>金利豐證券

海爾智家具反彈空間

每年雙十一為內地大型促銷活動，各大小零售商紛紛推出優惠吸客，連同中央早前的刺激消費政策，尤其家電「以舊換新」的措施進一步落實。深圳市商務局提供的最新數據顯示，截至今年11月2日，深圳以舊換新帶動家電和智能家居產品銷售達92.6億元（人民幣，下同）。海爾智家（6690）的冰箱、洗衣機在內地市場具領先優勢。按中國會計準則，截至今年9月底止第三季度，集團的營業收入673.4億元，按年增加0.5%，純利上升13.2%至47.3億元，扣除非經常性損益的淨利潤增加9.9%至45.25億元。

今年首三季度，集團實現收入2,029.7億元，按年上升2.2%，純利增加15.3%至151.5億元，而扣除非經常性損益的淨利潤上升15.4%。今年首三季度，毛利率為30.8%，較2023年同期上升0.1個百分點；而銷售費用率為14.2%，較去年同期改善0.5個百分點。在中國市場，集團三季度終端零售逐月改善，其中卡薩帝（Casarte）零售增幅高於整體水平。

至於海外市場，集團在歐美市場透過創新產品、新產業突破、深化供應鏈佈局等舉措，持續提升份額；在新興市場，深化本土化供應鏈建設，如泰國春武裡空調工業園在8月奠基，埃及空調、洗衣機生產基地投產。2024年第三季度，南亞市場增長逾30%。今 年10月1日，集團完成開利商用製冷業務收購，公司將積極拓展 B 端商用定制化產 品及服務，推進全球大冷鏈業務佈局。

2024年首三季度資本性支出62.37億元，主要用於廠房及設備建設、房產租賃開支及資訊化建設等。存貨周轉天數今年首三季度存貨周轉天數為78.3天，較2023年年底改善3.6天。走勢上，10月7日升至36.45元（港元，下同）遇阻回落，跌至100天線見支持，STC%K線續高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮26.3元以下吸納，反彈阻力30.5元，不跌穿24.8元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份