人工智能持續發展 聯想集團有望受惠

由個人電腦、平板電腦、智能手機及其他智能設備業務組成的智能設備業務（IDG），中期分部收入上升 15%至249.36億美元，經營溢利上升22%至18.18億美元。商業收入增長保持穩健；而《黑神話：悟空》等遊戲所帶來的消費趨勢，令遊戲機型的收入錄得雙位數字的升幅，帶動消費組合中的需求轉向高增值機型。

基礎設施方案業務（ISG）中期的收入按年增加65%至65億美元，主要由於全面的人工智能產品組合，及上市時間加快令產品線更穩健，確認訂單量亦穩定增長；期內，分部經營虧損由去年同期的1.14億美元，收窄36%至7,300萬美元。集團的混合式人工智能戰略與英偉達、AMD和英特爾合作，共同設計和部署下一代人工智能解決方案。至於方案服務業務（SSG），中期收入按年增加12%至40億美元，經營溢利上升13%至8.38億美元，維持 21%的高經營溢利率。

上半年自由現金流按年增加8.01億美元，期末淨現金結餘增至 5.95億美元。集團透過與沙特阿拉伯公共投資基金附屬公司 Alat 建立策略夥伴關係，向Alat發行20億美元的無息可換股債和發行11.5億份認股權證，將進一步有助公司拓展供應鏈全球化，加速中東和非洲地區市場的業務擴展。走勢上，目前失守各主要平均線，STC%K線續走低於至%D線，MACD維持熊差距，宜候低8.8元以下吸納，反彈阻力10.5元，不跌穿8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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