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專家觀點>金利豐證券

吉利汽車整固後有望再上

吉利汽車（0175）逐步由傳統汽車轉型電動車，並持續推出新產品，產品結構不斷優化，帶動今年首三季度的收入1,676.8億元（人民幣，下同），按年增加36%，純利上升3.6倍至130.5億元，整體毛利率上升0.5個百分點至15.3%。吉利的附屬公司極氪控股（Zeekr，美：ZK）今年首三季度，由於期內銷量大幅，帶動收益按年增加51%至531億元，期間虧損9.94億元。不過，單計今年第三季度，極氪的汽車利潤率為15.7%，較2024年第二季度的14.2%上升1.5個百分點。

工信部早前公佈，今年第二批新能源汽車下鄉車型目錄，料對汽車銷情帶來正面影響。今年10月份，吉利的汽車銷量22.67萬輛，按年增加28%，當中極氪的銷量上升92%至25,049輛，而領克的銷量上升26%至31,074輛。今年首十個月，吉利累計銷量為171.64萬輛，按年增加32%。另外，今年10月份汽車出口按年上升18%至32,544輛，今年首十個月增加62%至34.66萬輛。集團早前將今年全年銷售目標，由190萬輛上調至 200萬輛。

吉利目前正在整合旗下極氪和領克的品牌。吉利汽車向母公司吉利控股收購持有的極氪11.3%股權，代價8.06億美元（折合約58.35億元人民幣）；完成後，吉利在極氪的持股將由51.5%增加至62.8%。同時，吉利控股向極氪出售其持有的領克20%股權，代價為36億元，極氪亦從沃爾沃收購領克所持的30%股權，代價為54億元。另外，極氪向領克認購及購買領克新增註冊資本，代價3.67億元；完成後，極氪持有領克的股權增至51%，餘下49%股權則繼續由吉利汽車持有，預期交易將於明年6月完成。

走勢上，今年10月28日升至15.54元（港元，下同）遇阻回落，失守10天和20天線，惟STC%K線回升至接近%D線，MACD熊差距略有收窄，宜候低13元以下吸納，反彈阻力15.54元，不跌穿11.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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