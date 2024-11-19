粵海投資整固後有望再上

來自東深供水項目的盈利貢獻，仍然為集團盈利的重要部分。今年首三季度，對香港、深圳及東莞的總供水量減少4.8%至16.46億噸，產生收入增加0.4%至51.59億元。2023年 12月27日，港府與廣東省政府簽訂2024年至2026年供水協議，三個年度的每年基本水價分別為51.36億元、52.59億元和53.85億元。今年首三季度，東深供水項目的稅前利潤為34.61億元，按年增加3.8%。其他水資源項目在期間的稅前利潤16.4億元，按年增加0.3%。

今年首三季度，粤海天河城的物業投資業務收入增加8.3%至 12.04億元，分部物業投資業務稅前利潤增加 14.2%至6.89億元。另外，今年9月底，粤海置地持有已竣工待售物業98.3億元及發展中待售物業201.9億元，合共300.2億元，其中已簽約並收款但未交付物業的銷售金額104.94億元列為合約負債，相關物業交付時將確認為收入。

至於百貨營運，今年9月底，集團經營六間百貨店，今年首三季度總收入按年下跌1.7%至5.82億元，稅前利潤減少30.8%至4,670萬元。現價計，預測股息率為7.4厘。走勢上，10月7日高見5.91元遇阻回落，期後失守10天、20天和50天線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，宜候低4.8元以下吸納，反彈阻力5.91元，不跌穿4.4元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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