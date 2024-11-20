中國電力售電量持續增加

集團去年9月自國家電投及其附屬公司收購大量主要從事清潔能源發電的項目公司，今年上半年，該等公司於併入集團財務報表後合共貢獻淨利潤6.3億元（人民幣，下同）。今年上半年，集團清潔能源利潤貢獻持續提升，風電、光伏發電板塊利潤按年分別上升34.9%和46.5%，水電板塊轉虧為盈；而火電板塊利潤按年上升97.2%至11.1億元，主要是由於期內煤炭平均採購價格下降，導致燃料成本減少所致。

集團在9月底公佈，接獲國家電投的一項資產重組建議，提出擬以公司旗下若干主營水電業務附屬公司的控股權作為對價，以認購遠達環保（滬：600292）將予配發的新股國家電投意向。集團10月份公佈，與遠達環保分別訂立兩項重組框架協議，包括與獨立第三者湘投國際出售分持63%和37%股權的五凌電力予遠達環保，以及該集團出售所持長洲水電64.93%股權予遠達環保，遠達環保以發行股份及現金支付代價，每股發行價6.55元。遠達環保亦擬就資產重組建議進行新股配售，募集資金用作所購資產建設等。

走勢上，10 月8日呈「高開低走」的利淡形態，形成下降軌，失守各主要平均線，STC%K線跌穿%D線，惟MACD熊差距收窄，宜候低3元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力3.7元，不跌穿2.88元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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