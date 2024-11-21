友邦（1299）業務集中在亞太區市場，近年中港業務成為集團的增長引擎。截至2024年9月底止第三季度，按固定匯率基準計算，集團的新業務價值按年上升16%至11.61億美元新高，而集團在18個市場中的15個實現增長；新業務價值利潤率增加0.8個百分點至52.2%。在今年首三個季度，集團每季的新業務價值均創該季新高。按固定匯率基準計算，今年第三季度，年化新保費增長14%至22.12億美元。與2024年上半年比較，按新業務保費現值基準呈報的利潤率保持平穩，而第三季的總加權保費收入增加9%至103.01億美元。
第三季度，本港業務新業務價值增長24%，主要受惠於來自本地客戶的新業務價值增加28%，以及來自內地訪客的新業務價值上升20%。在第三季，集團的代理渠道錄得自2023年2月全面通關後，來自中國內地訪客最高的季度新業務價值。至於內地市場，第三季的新業務價值上升9%，代理及銀行保險渠道均有所增長；活躍代理人數的上升，以及代理生產力的增加，促使代理新業務價值錄得增幅10%。集團最近獲得監管部門批准，在安徽省和山東省開始籌建分公司；憧憬往後將拓展更多省市，帶來增長潛力。
今年6月，集團落實額外加碼回購20億美元，令自動股份回購計劃的總規模增至46.38 億美元（折合約362.35億港元），並相應延長計劃的期限至不遲於明年4月30日結束。集團持續進行回購，本周回購的力度提升，周三（11月20日）斥資4.04億元購入701.6萬股，每股回價價介乎57.2元至58元，而周一和周二分別花上3.84億元和3.96億元，分別回購670萬股和690萬股。
走勢上，目前失守各主要平均線，MACD熊差距收窄，惟STC%K線回落至接近%D線，宜候低56元以下分階段吸納，反彈阻力64.5元，不跌穿52.3元續持有。
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