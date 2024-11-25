moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

快手重上100天線

快手重上100天線

快手（1024）為短片社交平台，隨著用戶基數擴大，電商和線上營銷具增長動力。恒指公司上週五收市後公布季檢結果，快手成功獲納入成為恒指成份股，將於12月9日起生效。截至今年9月30日止第三季度，快手的收入311.3億元（人民幣，下同），按年上升11.4%，純利增加49.9%至32.7億元。整體毛利率由2023年同期的51.7%，增加2.6個百分點至54.3%。按非國際財務報告準則計，經調整利潤淨額39.5億元，按年上升24.4%；經調整EBITDA為55.8億元，按年增加12%。

今年第三季度，線上營銷服務收入按年增長20%至176億元，受惠於數據基建、智能投放產品和算法上的持續提升，為營銷客戶提供更好的投放ROI，也帶來更好的營銷服務出價，同時提升營銷轉化效率。今年第三季度，快手應用平均日活躍用戶（DAU）和月活躍用戶（MAU），分別4.08億和7.14億，分別按年增加5.4%和4.3%；快手應用的日活躍用戶日均使用時長達132.2分鐘。季內，每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入43.3元，按年上升13.9%，電商GMV按年增加15%至3,341.6億元。

今年第三季度，海外整體收入按年增加1.04倍至13億元，海外分部的營業虧損收窄75.9%至1.53億元。另外，近日國家網絡安全通報中心通報，依法警告處罰快手，指快手短視頻中存在違法信息，落實青少年模式不到位。公安機關依法行政處罰快手，責令全面落實青少年模式，全面排查清理違法信息，並依法依規處置違法違規帳號。

走勢上，昨日重上100天線，STC%K線回升至接近%D線，惟MACD熊差距擴大，宜候低45元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力56元，不跌穿41元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/