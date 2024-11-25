快手（1024）為短片社交平台，隨著用戶基數擴大，電商和線上營銷具增長動力。恒指公司上週五收市後公布季檢結果，快手成功獲納入成為恒指成份股，將於12月9日起生效。截至今年9月30日止第三季度，快手的收入311.3億元（人民幣，下同），按年上升11.4%，純利增加49.9%至32.7億元。整體毛利率由2023年同期的51.7%，增加2.6個百分點至54.3%。按非國際財務報告準則計，經調整利潤淨額39.5億元，按年上升24.4%；經調整EBITDA為55.8億元，按年增加12%。

今年第三季度，線上營銷服務收入按年增長20%至176億元，受惠於數據基建、智能投放產品和算法上的持續提升，為營銷客戶提供更好的投放ROI，也帶來更好的營銷服務出價，同時提升營銷轉化效率。今年第三季度，快手應用平均日活躍用戶（DAU）和月活躍用戶（MAU），分別4.08億和7.14億，分別按年增加5.4%和4.3%；快手應用的日活躍用戶日均使用時長達132.2分鐘。季內，每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入43.3元，按年上升13.9%，電商GMV按年增加15%至3,341.6億元。

今年第三季度，海外整體收入按年增加1.04倍至13億元，海外分部的營業虧損收窄75.9%至1.53億元。另外，近日國家網絡安全通報中心通報，依法警告處罰快手，指快手短視頻中存在違法信息，落實青少年模式不到位。公安機關依法行政處罰快手，責令全面落實青少年模式，全面排查清理違法信息，並依法依規處置違法違規帳號。

走勢上，昨日重上100天線，STC%K線回升至接近%D線，惟MACD熊差距擴大，宜候低45元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力56元，不跌穿41元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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