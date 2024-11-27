百勝中國重上10天線

第三季度，餐廳利潤率為17%，與去年第三季度持平；若剔除1,500萬美元影響餐廳層面可比性的項目，餐廳利潤率按年擴闊50個基點。不過，同店銷售額按年倒退3%，其中肯德基和必勝客分別下跌2%和6%。期內，肯德基的收入按年上升6%至23.11億美元，佔總收入的75.3%，經營利潤增加6%至3.64億美元，惟餐廳利潤率下跌0.3個百分點至18.3%。至於必勝客，第三季收入增加2%至6.15億美元，經營利潤增加13%至5,200萬美元，惟同店銷售額下跌6%。

今年9月底，集團的門店總數15,861家，其中自營餐廳和加盟店門店數分別為13,571 家和2,290家；第三季度淨新增438家門店，其中加盟店淨新增145家。集團預計在未來幾年，肯德基的淨新增門店中，加盟店的比例將逐步提升至40%到50%，必勝客則提升至20%到30%。集團目標2024財年淨新增1,500至1,700家門店，資本支出介乎7億至8.5億美元。

集團計劃在 2024年至2026年間加碼對股東回饋的金額，由30億美元提高至45億美元。今年首9個月，集團向股東回饋12.4億美元，包括10.6億美元的股票回購，以及 1.87億美元的現金股息。走勢上，昨日重上10天線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，宜候低355元以下吸納，反彈阻力403元，不跌穿337元可續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份