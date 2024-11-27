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專家觀點>金利豐證券

中電信整固後有望再上

中電信（0728）今年10月份移動用戶數為4.23億戶，當月淨增76萬戶，今年累計淨增1566萬戶；其中，5G套餐用戶數3.48億戶，當月淨增247萬戶，今年累計淨增2,887萬戶，滲透率達到82.1%。今年10月份有線寬帶用戶數1.97億戶，當月淨增36萬戶，今年累計淨增646萬戶；固定電話用戶數為9,761萬戶，當月淨減39萬戶，今年累計淨減341萬戶。

今年首三季度，中電信的經營收入3,947.18億元（人民幣，下同），按年增加2.7%，其中服務收入上升3.8%至3,628.86億元，佔總收入的91.9%。期內，純利按年上升8.1%至292.99億元，EBITDA為1,110.23億元，按年增加5.1%，EBITDA率為30.6%。今年首三季度，移動通信服務收入1,568.23億元，按年上升3.2%。期內，移動用戶平均每月每戶收入（ARPU）為45.6元，保持平穩。

至於固網及智慧家庭服務，集團加快FTTR升級和千兆應用拓展，不斷升級全屋智能應用及服務。今年首三季度，固網及智慧家庭服務的收入增加2.9%至956.24億元，智慧家庭收入按年增加17%，寬帶綜合ARPU為47.8元。另外，在產業數字化方面，集團透過「網+雲+AI+應用」，推動戰略新興業務快速發展。今年首三季度，產業數字化業務收入1,055.49億元，按年上升5.8%。

集團經營現金流充裕，維持全年資本開支960億元、資本開支佔比降至20%以內的指引不變。派息方面，集團今年起3年內，股息比率將逐步提升至75%以上。現價計，預測股息率6.2厘。走勢上，昨日重上10天和100天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，宜候低 4.45元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力4.93元，不跌穿4.2元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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