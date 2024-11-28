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專家觀點>金利豐證券

長江基建財務穩健 具防守性

長江基建（1038）投資及營運範圍遍及香港、中國內地、英國、 歐洲、澳洲、新西蘭、加拿大和美國；就地域分佈而言，英國為集團最大市場，在2023年、2022年和2021年度，分別佔公司股東應佔溢利的35.7%、35.2%和29.1%。截至今年6月底止中期，長江基建的純利43.1億元，按年上升2%，營業額下跌2%至190.9億元。期內，來自英國業務的溢利貢獻18.65億元，按年增加17%，以當地貨幣計算上升14%；受惠於收益增加、投資組合業務承 擔之財務費用降低，以及英鎊兌港元匯率上升等因素。

早前有媒體指，長江基建有興趣收購英國最大供水公司泰晤士水務公司（Thames Water）；惟集團回應指，對有關報道不予置評，又指一直以來，長建對任何有利公司發展及增進股東回報的機會，均會作出研究。另外，繼集團今年4月底夥同策略夥伴長實（1113）和電能實業 （6）完成收購北愛爾蘭最大配氣網絡 Phoenix Energy，今年8月與長江實業及電能實業組成的財團，以3.5億英鎊（約35億港元）收購英國陸上風電資產組合，

至於澳洲基建業務，今年上半年由於各項業務收益均錄得增長，澳洲業務的溢利貢獻8.64億元，按年上升5%，以當地貨幣計算上升7%。另外，集團持有逾3成股權的電能實業，今年上半年的溢利貢獻10.82億元，按年上升2%。集團的財務狀況穩健，今年上半年來自營運的現金流33.3億元，而今年6月底持有現金92億元，負債淨額對總資本淨額比率為9.8%。集團自1996年上市以來27年來股息連年增加，今年中期息每股72仙，按年上升1.4%；現價計，預測息率4.7厘。

走勢上，目前企穩各主要平均線之上， MACD牛差距擴大，STC%K線升穿%D線，可考慮53元以下吸納，反彈阻力58.15元，不跌穿50.55元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份