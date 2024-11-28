長江基建財務穩健 具防守性

早前有媒體指，長江基建有興趣收購英國最大供水公司泰晤士水務公司（Thames Water）；惟集團回應指，對有關報道不予置評，又指一直以來，長建對任何有利公司發展及增進股東回報的機會，均會作出研究。另外，繼集團今年4月底夥同策略夥伴長實（1113）和電能實業 （6）完成收購北愛爾蘭最大配氣網絡 Phoenix Energy，今年8月與長江實業及電能實業組成的財團，以3.5億英鎊（約35億港元）收購英國陸上風電資產組合，

至於澳洲基建業務，今年上半年由於各項業務收益均錄得增長，澳洲業務的溢利貢獻8.64億元，按年上升5%，以當地貨幣計算上升7%。另外，集團持有逾3成股權的電能實業，今年上半年的溢利貢獻10.82億元，按年上升2%。集團的財務狀況穩健，今年上半年來自營運的現金流33.3億元，而今年6月底持有現金92億元，負債淨額對總資本淨額比率為9.8%。集團自1996年上市以來27年來股息連年增加，今年中期息每股72仙，按年上升1.4%；現價計，預測息率4.7厘。

走勢上，目前企穩各主要平均線之上， MACD牛差距擴大，STC%K線升穿%D線，可考慮53元以下吸納，反彈阻力58.15元，不跌穿50.55元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份