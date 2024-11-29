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專家觀點>金利豐證券

信義光能具反彈空間

財政部及國家稅務總局11月中聯合發布《關於調整出口退稅政策的公告》，光伏、鋰電等行業的出口退稅由13%下調至9%。市場認為有關舉措是為防止內捲外化，提振出口價格。信義光能（0968）主要從事太陽能玻璃銷售，以及太陽能發電場業務，2024年上半年集團的綜合收益126.9億元，按年增加4.5%，純利上升41%至19.6億元，EBOTDA上升28%至39.1億元。整體毛利率由去年上半年的22%，擴張4.8個百分點至26.8%，其中太陽能玻璃業務的毛利率增加6.3個百分點至21.5%。

今年上半年，集團的太陽能玻璃銷售收入按年上升4.8%至110.9億元，佔總收入87.4%；期內，集團的太陽能玻璃銷量（以噸計）按年增加12.2%。目前，集團擁有五個太陽能玻璃生產基地，分別位於安徽蕪湖、天津、廣西北海、江蘇蘇州及馬來西亞馬六甲；三個新的生產基地在興建中，分別位於雲南曲靖、江西上饒及印尼。今年6月底，太陽能玻璃生產線的總熔量為每日29,000噸，其中在產產能每日27,000噸。集團目標2024年年底，總日熔量將增至32,200噸。

至於太陽能發電場業務，上半年分部收入上升3.8%至15.48億元，收入佔比12.2%。今年上半年，集團完成兩個總容量合共為300兆瓦的大型地面集中式太陽能發電場項目的併網。今年6月底，集團太陽能發電場項目的累計核准併網容量為6,244 兆瓦，其中5,841兆瓦為大型地面集中式項目，而403兆瓦為發電供集團自用或售予電網的分佈式發電項目。

走勢上，上週五重上20天和100天線，MACD熊轉牛差距，STC%K線續走高於%D線，可考慮3.2元以下吸納，反彈阻力4.1元，不跌穿2.7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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