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專家觀點>金利豐證券

京東健康整固後有望再上

隨著內地「互聯網+醫療健康」行業規範發展，市民對線上健康產品和服務的需求增加。京東健康（6618）為內地大型醫療健康服務企業，主營收入來自銷售醫藥和健康產品所得商品收入。截至今年9月底止第三季度，集團收入133億元（人民幣，下同），按年增加14.8%，經營盈利上升2.16倍至5.5億元，盈利上升2.1倍至9.3億元。今年第三季度，非國際財務報告準則經營盈利按年增加15.7%至8.6億元，期間非國際財務報告準則盈利上升40.6%至13.4億元。

京東健康不斷深化與藥企的合作，多款新藥相繼在京東大藥房實現首發上線，包括海思科旗下全球首款超長效降糖藥倍長平、諾華製藥旗下罕見病藥品飛赫達、歐加隆旗下降脂藥益立妥等。集團透過自身供應鏈資源，以助藥企建立高效的藥品流通體系和新型數字化商業模式。第三季度，默克醫藥官方旗艦店在京東健康正式上線，雙方將在市場拓 展、患者管理等方面深化合作，持續提升患者用藥的可及性和便利性。

今年第三季度，京東健康繼續完善線上醫療服務體驗，全新推出多款快速檢驗服務，實 現「診療+檢驗+醫藥及健康商品銷售」線上醫療服務模式閉環。京東健康互聯網醫院的執業醫生可在線為用戶開具電子檢查單，用戶預約護士完成上門樣本採集和檢測後，可根據檢測結果進行後續診斷和藥品的購買。期內，集團推出超過100項上門檢測及27項居家護理服務，覆蓋北京、上海、廣州、深圳等全國14個城市，進一步提高一站式服務體驗。

走勢上，昨日重上50天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，宜候低27元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力31.2元，不跌穿25.2元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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