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專家觀點>金利豐證券

小米業務前景看好 伺機跟進

小米集團（1810）截至今年9月底止第三季度，收入創歷史新高，期內總收入為925億元（人民幣，下同），按年增長加30.5%，純利上升9.8%至53.52億元，經營利潤增加20.6%至60.41億元；非國際財務報告準則計量，經調整淨利潤按年升4.4%至62.52億元。不過，整體毛利率由2023年第三季度的22.7%，減少2.3個百分點至2024年第三季度的20.4%。

今年第三季度，集團的智能手機業務收入按年增加13.9%至475億元，佔總收入的51.3%。由於高端智能手機出貨量佔比增加，集團的智能手機的平均售價（ASP）由2023年第三季度的997元，增加10.6%至2024年第三季度的1,102.2元。智能手機出貨量按年增加3.1%至4,310萬部。根據Canalys數據，2024年第三季度，小米全球智能手機出貨量排名穩居第三，市場份額為13.8%。今10月，集團發佈新一代智能旗艦手機Xiaomi 15系列，有望進一步帶動平均售價上升。

至於IoT與生活消費產品業務，第三季分部收入增加26.3%至261億元，毛利率按年擴張2.9個百分點至20.8%，創歷史新高。另外，集團已經正式進軍電動汽車市場，集團的SU7 Ultra今年10月正式亮相。第三季度「智能電動汽車等創新業務」收入97億元，分部毛利率為17.1%，智能電動汽車的ASP為每輛238,650元。第三季度，包括智能電動汽車等創新業務經調整淨虧損15億元。

走勢上，各主要平均線呈順向排序屬利好，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，宜候低27.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力32.3元，不跌穿25元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份