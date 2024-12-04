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專家觀點>金利豐證券

港燈息率吸引 中長線部署

港燈SS（2638）為上市合訂證券Stapled Securities，是本港間電力公司之一，供應電力予香港島和南丫島，所有收入來自本港電費。港燈早前宣佈，明年1月起平均淨電費為每度電167仙，按年上調1.5仙，加幅為0.9%。集團整體業務穩定，今年上半年收入55.72億元，按年增加6.6%，未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利（EBITDA）上升6.7%至39.89億元，純利下跌3.6%至9.47億元。

今年上半年，由於天氣特別和暖，4月份氣溫錄得歷史新高，加上閏年2月多出一天，使售電量較2023年同期增加1.8%，客戶人數59.1萬名。期內，集團的供電可靠度超越99.9999%。今年上半年，分派總額14.08億元，每股份合訂單位的中期分派15.94港仙，與去年同期相同。現價計，預測股息率約6.1厘，具有一定吸引力。

2024至2028年度發展計劃，未來5年，港燈將投入220億元拓展減碳基礎設施和加強其他設施，包括將在南丫發電廠興建1台新的380兆瓦燃氣聯合循環發電機組L13，預計在2029年投產，屆時集團的天然氣發電總容量將增加至1,855兆瓦，佔總發電容量的大部分。L13的地基工程已在今年1月展開，所需的39條鑽孔樁中，已有9條在施工中，設備採購亦同時進行。集團計劃在2035年前淘汰燃煤發電。

走勢上，過去兩個月股價橫行整固，MACD牛差距略有擴闊，STC%K線走高於%D線，宜候低5.2元以下分階段吸納，中線上望5.7元，不跌穿5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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