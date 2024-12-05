集團保持在安卓（Android）市場的領導地位，受益於國內和海外客戶需求改善，並持續深化與海外大客戶的合作，集團的業務份額進一步提升。去年年底，集團完成收購捷普新加坡的結構件項目資產後開始併表，帶動消費電子零部件業務規模的擴大。另外，集團母公司比亞迪（1211）在新能源汽車領域具優勢，集團藉以在供應鏈中取得更好的份額，有助支持集團的業務增長。

今年上半年，比亞迪電子在消費電子業務的收入按年增加54.2%至633.03億元，其中零部件收入上升205.8%至152.46億元，組裝收入上升33.3%至480.57億元。至於新能源汽車業務板塊，今年上半年分部收入上升26.5%至 77.57億元，佔總收入9.87%。受益於AI、5G通信及物聯網等前沿技術的快速發展和應用，帶動今年上半年集團新型智能產品業務錄得收入75.21億元，佔整體收入9.57%。

比亞迪電子昨日逆市造好，收市上升5.2%至39.55元。走勢上，昨日呈「大陽燭」上揚， STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮35元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力41.05元，不跌穿32元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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