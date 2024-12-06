普拉達日本銷售表現強勁

以地區劃分，今年首9個月，集團於美洲以外的所有地區均實現雙位數增長，而在美洲亦錄得進一步的改善。按固定匯率計，今年首9個月，日本仍為表現最突出的地區，在當地穩健消費及強勁旅遊客流的推動下，日本零售銷售淨額按年增加53%至4.66億歐元，第三季度繼續呈現高速增長，但增速較第二季度有所放緩。今年首三季，按固定匯率計，亞太區的零售銷售淨額按年上升12%至11.39億元，收入佔比33%，而歐洲、中東和美洲的零售銷售淨額分別增加18.1%、24.1%和8%。

今年首9個月，集團開設21家店舖和關閉26家店舖，今年9月底經營 601 家店舖。今年上半年，來自經營活動的現金流量淨額7.99億歐元，期末，現金狀況淨額為2.65億歐元。走勢上，目前企穩各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低56元以下吸納，反彈阻力66.75元，不跌穿52元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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