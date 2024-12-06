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專家觀點>金利豐證券

普拉達日本銷售表現強勁

普拉達（1913）為全球著名奢侈品牌之一，業務遍及全球多個國家及地區，核心品牌包括Prada和Miu Miu。截至今年9月底止九個月，按固定匯率計，集團的收益淨額38.29億歐元，按年增加18%，零售銷售淨額上升18%至34.25億歐元，佔總收入的89.4%。今年首9個月，按固定匯率計，Prada品牌的零售銷售淨額增加4%至25.34億歐元；Miu Miu的零售銷售淨額按年上升97%至8.54億歐元，而單計第三季度，錄得升幅顯著，增加105.4%，在所有地區及產品類別均錄得持續增長。

以地區劃分，今年首9個月，集團於美洲以外的所有地區均實現雙位數增長，而在美洲亦錄得進一步的改善。按固定匯率計，今年首9個月，日本仍為表現最突出的地區，在當地穩健消費及強勁旅遊客流的推動下，日本零售銷售淨額按年增加53%至4.66億歐元，第三季度繼續呈現高速增長，但增速較第二季度有所放緩。今年首三季，按固定匯率計，亞太區的零售銷售淨額按年上升12%至11.39億元，收入佔比33%，而歐洲、中東和美洲的零售銷售淨額分別增加18.1%、24.1%和8%。

今年首9個月，集團開設21家店舖和關閉26家店舖，今年9月底經營 601 家店舖。今年上半年，來自經營活動的現金流量淨額7.99億歐元，期末，現金狀況淨額為2.65億歐元。走勢上，目前企穩各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低56元以下吸納，反彈阻力66.75元，不跌穿52元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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