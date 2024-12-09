領展息率吸引 伺機跟進

截至今年9月底止中期，領展的收益71.53億元，按年增加6.4%，物業收入淨額上升5.8%至53.59億元。2024/2025財年上半年，本港的總收益和物業收入淨額分別按年增加2.2%和2.4%。今年9月底，本港零售物業組合租用率為97.8%，維持較高水平；平均每平方呎租金為64.5元，而去年同期為64.3元；整體平均續租租金調整率維持0.7%的正增長，整體租金對銷售額比例則維持於13.1%。

2024/2025財年上半年，中國內地物業組合的總收益和物業收入淨額，分別按年增長39.2%和37.6%，增長主要由於今年2月收購上海七寶領展廣場額外50%權益後，該資產全面綜合入賬；撇除此新收入貢獻，收益和物業收入淨額將分別按年增長6.5%和4.9%。至於國際物業組合，包括澳洲、新加坡和英國的12項零售及辦公大樓資產，中期分部收益增加3%至8.87億元，而物業收入淨額減少 0.5%至6億元。

財務狀況保持穩健，總負債比率由2024年3月底的23.5%進一步下降至今年9月底的22.8%，平均借貸成本仍維持在3.69%的具競爭力水平。期內，可分派收入總額增長4.3%至 34.76億元，每基金單位分派按年增長3.7%至134.89港仙。現價計，預測股息率約7.6厘。走勢上，目前重上10天、20天和250天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低34元以下吸納，反彈阻力37.5元，不跌穿32.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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