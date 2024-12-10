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專家觀點>金利豐證券

中銀航空租賃現金流穩定

全球航空業持續復甦，帶動對新飛機和二手飛機的需求上升。中銀航空租賃（2588）主要從事向飛機運營商租賃飛機，截至2024年9月底止第三季度，共執行70項交易，其中包括承諾購買19架飛、交付7架飛機、售出6架自有飛機，以及簽訂35項租賃承諾。今年9月底，集團機隊共有680架自有、代管及已訂購的飛機共計693架，其中自有機隊共有430架飛機，經賬面淨值加權後的平均機齡為5年、平均剩餘租期為7.8年；而代管機隊包括32架飛機，訂單簿包括231架飛機。

集團自有及代管機隊，共服務在48個國家和地區的93家航空公司客戶。截至今年9月底，自有飛機利用率保持在99%。集團的租賃租金收入，來自以長期基礎訂立的租約；今年6月底，集團自有機隊中約78.4%的租約預定到期日期為2030年或其後，0.5%的租約將於今年到期。中銀航空租賃上月底公佈，向波音公司購買向波音購買14架波音737-8飛機，計劃在2025年和2026年交付。同日，中銀航空租賃與英國航空公司TUI Travel Aviation Finance Limited就該等飛機訂立長期租賃。

今年上半年，集團經營收入及其他收入總額12億美元，按年增加11%，純利增加75.9%至4.6億美元，而核心稅後淨利潤為2.84億美元。航空公司現金流持續改善，反映了客運量及盈利能力的增長，推動集團過去四個報告期的收款率均超過100%。收款率由2023年上半年的101.8%上升至2024年上半年的102%，經營現金流（扣除利息）為9.08億美元，較去年上半年增加26%。

現價計，預測股息率為4.7厘。走勢上，週一呈「大陽燭」重上10天、20天和50天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮61元以下吸納，反彈阻力68.7元，不跌穿58.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份