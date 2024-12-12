今年上半年，集團整體啤酒銷量按年下跌3.4%至634.8萬千升，其中，高檔及以上啤酒銷量按年增幅超過10%，其中「喜力」、「老雪」和「紅爵」等產品銷量，均錄得超過20%增長。受惠於產品組合改善，帶動整體啤酒平均銷售價格按年上升2%，同時部份包裝物成本下降，令集團的啤酒業務於今年上半年的毛利率上升0.6個百分點至45.8%。期內，集團啤酒業務實現未計利息及稅前盈利（EBIT）63.65億元，按年上升2.6%，而EBIT率提升1.1個百分點至28.2%。

至於白酒業務，中期分部營業額上升20.6%至11.78億元，分部毛利率上升 2.1個百分點至67.6%。集團的白酒業務銷售規模增長迅速，其中全國性高端大單品「摘要」的銷量按年增長超過50%，貢獻白酒業務營業額約70%。集團白酒業務的EBIT為4.13億元，按年基本持平。今年6月底，集團處於淨現金狀況，綜合現金淨額51.39億元。

走勢上，昨日重上10天、20天和100天線，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴大，可考慮27元（港元，下同）遇以下吸納，反彈阻力32.9元，不跌穿25元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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