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專家觀點>金利豐證券

潤啤具反彈空間

華潤啤酒（0291）主要從事啤酒業務，主要品牌包括「雪花Snow」和「喜力」等，在內地啤酒市場具領先優勢；以及2023年1月完成貴州金沙55.19%股權轉讓的交割，拓展白酒業務。今年上半年，集團營業額237.44億元（人民幣，下同），按年下跌0.5%，純利增加1.2%至47.05億元。期內，整體毛利率按年上升0.9個百分點至31.7%。今年上半年集團已停止營運1間啤酒廠，以及1間位於山東省濟南市的新建智能化工廠已投入營運；今年6月底，集團在內地24個省、市、區營運62間啤酒廠，年產能1,940萬千升。

今年上半年，集團整體啤酒銷量按年下跌3.4%至634.8萬千升，其中，高檔及以上啤酒銷量按年增幅超過10%，其中「喜力」、「老雪」和「紅爵」等產品銷量，均錄得超過20%增長。受惠於產品組合改善，帶動整體啤酒平均銷售價格按年上升2%，同時部份包裝物成本下降，令集團的啤酒業務於今年上半年的毛利率上升0.6個百分點至45.8%。期內，集團啤酒業務實現未計利息及稅前盈利（EBIT）63.65億元，按年上升2.6%，而EBIT率提升1.1個百分點至28.2%。

至於白酒業務，中期分部營業額上升20.6%至11.78億元，分部毛利率上升 2.1個百分點至67.6%。集團的白酒業務銷售規模增長迅速，其中全國性高端大單品「摘要」的銷量按年增長超過50%，貢獻白酒業務營業額約70%。集團白酒業務的EBIT為4.13億元，按年基本持平。今年6月底，集團處於淨現金狀況，綜合現金淨額51.39億元。

走勢上，昨日重上10天、20天和100天線，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴大，可考慮27元（港元，下同）遇以下吸納，反彈阻力32.9元，不跌穿25元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份