迅銷海外UNIQLO具增長動力

本財政年度，海外UNIQLO的收益和經營溢利均錄得雙位數增幅，收益增加19.1%至17,118億日圓，佔總收入的55.2%，經營溢利上升24.9%至2,834億日圓，其中北美和歐洲地區的經營溢利分別增加65.1%和70.1%；各地區經營溢利率皆達到15%以上水平。日本UNIQLO本財年收益總額為9,322億日圓，按年上升4.7%，經營溢利總額增加32.2%至1,558億日圓。全年度同店銷售淨額（包括網路商店）按年增長3.2%。至於GU期內的收入總額3,191億日圓，按年上升8.1%，經營溢利增加28.9%至337億日圓。

迅銷預測截至 2025年8月31日止年度，預期純利增長3.5%至3,850億日圓，收益總額預估增長9.5%至34,000億日圓，經營溢利總上升5.8%至5,300億日圓。同時，集團預測2025財年全年度每股股息將增派50日圓，至450日圓，其中包括中期與期末各派息225日圓；派息比率為35.9%。

集團為香港預託證券，故此成交相對較少。走勢上，目前企穩各主要平均線，STC%K線跌穿%D線，MACD牛差距收窄，宜候低25.6元以下吸納，反彈阻力28.5元，不跌穿24元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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