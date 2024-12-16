中通快遞（2057）的主要收入來自向其網絡合作夥伴提供快遞服務，主要包括包裹分揀和幹線運輸。截至今年9月底止第三季度，集團的收入106.75億元（人民幣，下同），按年上升17.6%，淨利潤增加1.3%至23.79億元。整體毛利率由2023年第三季度的 29.8%改善1.4個百分點至31.2%，惟經營利潤率從去年同期的 26.7%，輕微回落0.1個百分點至26.6%。按非公認會計準則財務指標，調整後息稅折攤前收益（EBITDA）上升8.7%至37.4億元，調整後淨利潤上升2%至23.87億元。
今年第三季度，集團來自快遞服務的收入98.13億元，按年增加18.1%，佔總收入的91.9%。集團實現包裹量87.23 億件，按年增加15.9%，而單票價格增長1.8%。截至今年9月底，在全國擁有超過6,000位直接網絡合作夥伴，經營超過31,000個攬件和派件網點。期內，隨著集團系統性地加深與各大電商平台在逆向物流、偏遠地區配送及增值服務等方面的合作，集團的散件實現按年增幅逾4成。不過，集團基於對未來幾個月的預判，集團下調年度業務量的目標，預料2024年的包裹量預期將在337億至339億之間，按年增長11.6%至12.3%。
另外，2024年11月底，集團公佈向大股東兼主席賴梅松旗下的中快未來城收購物業，作價約1.8億元，將用作桐廬總部的辦公場所及員工宿舍。走勢上，目前重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮148元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力168元，不跌穿139元續持有。
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