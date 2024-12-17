冬季用電量增 潤電料受惠

2024年6月底，集團的風電、水電及光伏發電運營權益裝機容量合共24,662兆瓦，佔總運營權益裝機容量39.3%。集團2024年目標新增風電和光伏項目併網容量10,000兆瓦，其中大批項目將於今年下半年併網，並計劃十四五期間（即2021年至2025年）新增4,000萬千瓦可再生能源裝機。集團預計今年全年現金資本開支599億元，其中446億元用於風電、光伏電站的建設，79億元用於火電機組的建設。

集團早前向不少於六名承配人，按每股配售價19.7元配售198,500,000股，佔擴大後已發行股本3.96%。配售事項的募集資金淨額38.87億元，將用於增加現金儲備，以供營運及一般企業用途，以及償還財務負債。另外，潤電按認購價每股19.7元，向控股股東華潤集團公司的全資子公司發行168,114,000股，佔通過配售事項及認購事項經擴大後的已發行股本的3.25%。認購事項的預計募集資金淨額將33.1億元，將於增加現金儲備，以供營運和一般企業用途，以及償還財務負債。

集團過往派息穩定，現價計，預測股息率6.2厘。走勢上，先後重上多條主要平均線， MACD維持牛差距，惟STC%K線回落至接近%D線，宜候低18.7元以下吸納，反彈阻力21元，不跌穿17.6元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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